آرسنال يعود لتذوق طعم الفوز بالدوري

حقق فريق آرسنال فوزا ساحقا على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية آرسنال كل من اللاعبين بيير إيميريك أوباميانغ، نيكولاس بيبي، مسعود أوزيل وألكسندر لاكازيت.

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 34 نقطة وهو يحتل المركز العاشر بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 31 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر.

مجريات المباراة:

حصل نيوكاسل على فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة عندما حصل جويلينتون على الكرة في الناحية اليسرى، قبل أن يرسلها إلى الناحية المقابلة نحو لازارو الذي فشل في السيطرة عليها قبل أن يبعدها تشاكا على ركنية.

وفي الدقيقة 13، تدخل حارس آرسنال بيرند لينو لإنقاذ تسديدة مرتدة من الدفاع لنجم الوسط لونجستاف، وبعدها بدقيقتين تابع جويلينتون عرضية ماكسيمين بجانب القائم القريب، مهدرا فرصة تسجيل أخرى لفريقه.

ونفذ لونجستاف ركلة حرة لنيوكاسل فوق مرمى آرسنال في الدقيقة 21، وتبادل ساك الكرة مع سيبايوس، قبل أن يوجه كرة مقوسة مرت بجانب المرمى في الدقيقة 22.

وعاد ساكا ليطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق المرمى بالدقيقة 27، وبعدها بست دقائق تلقى أوباميانغ تمريرة بينية من أوزيل ليسدد كرة زاحفة تدخل الحارس مارتن دوبرافكا لإنقاذها.

واقترب نكيتياه من افتتاح التسجيل في الدقيقة 38، عندما تلقى تمريرة مميزة من سيبايوس، ليطلق تسديدة مقوسة سيطر عليها دوبرافاكا دون صعوبة، ونفذ بيبي ركلة حرة لآرسنال تألق دوبرافاكا مجددا في إبعادها بالدقيقة 42.

وأضاع نكيتياه فرصة التقدم لآرسنال في الدقيقة 51 عندما أطاح تمريرة بيبي فوق المرمى من مسافة قريبة، قبل أن يفتتح أوباميانج التسجيل في الدقيقة 54، عدما تابع برأسه عرضية مميزة من بيبي داخل الشباك.

وسرعان ما أضاف آرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 57، بعدما مرر ساكا الكرة من بين قدمي لازارو، ثم مرر الكرة إلى بيبي الذي تابعها من مسافة قريبة في المرمى.

ولم يستثمر كلارك الفرصة المتاحة أمامه في الدقيقة 63 عندما أطاح بالكرة بعيدا عن المرمى، وأضاب أوباميانغ عارضة مرمى نيوكاسل في الدقيقة 67.

ودخل إيزاك هايدن ومات ريتشي مكان لازارو وفرنانديز في تشكيلة نيوكاسل، قبل أن يطلق ماكسيمين تسديدة جديدة ارتدت من القائم في الدقيقة 77.

وانطلق نيوكاسل باحثا عن تقليص النتيجة في الدقائق العشر الأخيرة، ليدفع الثمن غاليا في الدقيقة الأخيرة، عندما انطلق بيبي بهجمة مرتدة وأرسل الكرة إلى الكازيت الذي بدوره ذهبته كرته إلى أوزيل الذي وضعها في الشباك، ثم ترك لاكازيت بصمته على أحداث اللقاء بالهدف الرابع في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، إثر تمريرة حاسمة من بيبي.