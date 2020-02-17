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برشلونة يحصل على الضوء الأخضر لضم بديل لديمبلي

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 15:13

برشلونة يحصل على الضوء الأخضر لضم بديل لديمبلي
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن رابطة الدوري الإسباني، منحت بشكل رسمي الضوء الأخضر لفريق برشلونة من أجل التعاقد مع لاعب بديل للفرنسي، عثمان ديمبلي، الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن اللجنة الطبية في الليغا، قررت منح برشلونة 15 يومًا من أجل التعاقد مع لاعب بديل لعثمان ديمبلي.

ولن يكون بإمكان برشلونة سوى التعاقد مع لاعب من الدوري الإسباني، أو لاعب بدون فريق في الوقت الحالي.

وكان برشلونة قد أرسل الخميس الماضي، وثائق إلى رابطة الليغا، للحصول على إذن بالتعاقد مع مهاجم جديد، خاصة وأن إصابة عثمان ديمبلي تفرض الغياب لأكثر من 5 أشهر عن الملاعب.

وتشير تقارير صحفية إلى أن مارتين بريثويت مهاجم ليغانيس، هو اللاعب الأقرب للانضمام إلى صفوف برشلونة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

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#عثمان ديمبلي
#برشلونة
#الدوري الإسباني
#مارتين بريثويت

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