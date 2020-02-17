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غوارديولا يحسم مصيره بعد عقوبة السيتي!

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 15:18

غوارديولا يحسم مصيره بعد عقوبة السيتي!
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أبدى موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الكروي الجاري.

وعوقب السيتي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في البطولات القارية بجانب غرامة قدرها 24.9 مليون جنيه إسترليني، بعد اختراقه قانون اللعب المالي النظيف.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن بعض الأنباء خرجت عقب قرار معاقبة السيتي، تشير إلى أن غوارديولا قد يرحل عن القيادة الفني للسيتيزنز بنهاية الموسم.

وأشارت إلى أن غوارديولا أخبر لاعبي فريقه أنه ملتزم بتعاقده مع النادي ولن يغادر.

ومن جهة أخرى، كشفت الشبكة أن رحيم سترلينغ، جناح مانشستر سيتي، يخطط أيضًا للبقاء لاعبًا بصفوف السيتي، بالرغم من قرار الحظر.

يذكر أن سترلينغ أبرز من ارتبط اسمهم بالرحيل عن السيتي والانضمام إلى ريال مدريد، في ظل رغبة زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، بالتعاقد معه.

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#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#الدوري الإنجليزي

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