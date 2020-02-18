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برشلونة يضع خطة للتعاقد مع خليفة سواريز

تاريخ النشر: 18/02/2020 - 15:00

برشلونة يضع خطة للتعاقد مع خليفة سواريز
النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني وضع خطة من أجل التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر برشلونة على لاوتارو، ليكون بمثابة خليفة لويس سواريز في قيادة الهجوم الكاتالوني.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر ميلان لا يرغب في بيع مارتينيز، وإنما يخطط لتجديد عقده وتعديل راتبه.

ويعتبر راتب لاوتارو من بين الأضعف في إنتر ميلان حيث يحصل على مليون ونصف المليون يورو فقط سنويًا.

ويعد الهدف الأهم لدى إنتر هو زيادة قيمة الشرط الجزائي في عقد لاوتارو، والتي تقدر بـ111 مليون يورو.

ويعتبر برشلونة أبرز الأندية المهتمة بضم لاوتارو، والجميع في إنتر يدرك ذلك، في الوقت الذي أعطى فيه ريال مدريد بعض الإشارات لوكلاء اللاعب بنيته الدخول في السباق لإحضاره إلى سانتياغو برنابيو.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة ينوي دفع مبلغ أكبر من قيمة الشرط الجزائي، ولكن بشرط تقسيطه على دفعات.

وفي الوقت ذاته، يرى إنتر ميلان أنه في حالة رغبة برشلونة في تقسيط المبلغ مع زيادته قليلًا، فمن الممكن أن يطلب إدراج لاعبين ضمن الصفقة.

ومن بين المرشحين لدخول الصفقة التشيلي أرتورو فيدال، والذي يضعه أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري ضمن أولوياته.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#برشلونة
#لاوتارو مارتينيز
#إنتر ميلان
#لويس سواريز

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