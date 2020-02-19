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برشلونة يقترب من حسم صفقة بديل ديمبلي

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 22:10

برشلونة يقترب من حسم صفقة بديل ديمبلي
اللاعب الدانماركي مارتن برايثوايت (وكالات)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني اقترب من حسم صفقة مهاجم ليغانيس، الدانماركي مارتن برايثوايت، ليكون بديلا للفرنسي عثمان ديمبلي الذي أنهى الموسم بسبب الإصابة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة أبلغ إدارة ليغانيس بأنه سيدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 18 مليون يورو.

وكانت إدارة ليغانيس قد رفضت التفاوض حول رحيل برايثوايت، لا سيما وأنه لاعب مهم في التشكيلة الأساسية، لمساعدة الفريق على تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وأضافت الصحيفة "من المفترض أن يحسم برشلونة الصفقة بشكل رسمي، مساء اليوم الأربعاء".

وكان وكيل برايثوايت في كاتالونيا خلال الأيام الماضية، للاتفاق مع إدارة برشلونة على كافة التفاصيل، لإتمام التعاقد مع اللاعب صاحب الـ28 عاما.

وينوي كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، الاعتماد على برايثوايت، خلال المواجهة المقبلة ضد إيبار يوم السبت المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليغانيس سيتقدم بطلب لرابطة الليغا، للحصول على إذن خاص للتعاقد مع بديل لبرايثوايت، حيث سيخسر مهاجمه الأساسي بدون أي بديل له.

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#برشلونة
#مارتن برايثوايت
#عثمان ديمبلي
#ليغانيس

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