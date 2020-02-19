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كلوب يكشف سبب استبدال صلاح أمام أتلتيكو!

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 17:38

كلوب يكشف سبب استبدال صلاح أمام أتلتيكو!
كلوب وصلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن سبب قراره باستبدال النجم المصري، محمد صلاح، خلال مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسحب كلوب لاعبه محمد صلاح في الدقيقة 72، ودفع بأوكسليد تشامبرلين، على الرغم من التأخر في النتيجة (0ـ1)، وهو التغيير الذي أثار الجدل، خاصة في ظل خروج ماني بين شوطي اللقاء.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي "استبدال صلاح كان بهدف إجراء بعض التعديلات التكتيكية فقط".

وأضاف "ليس له علاقة بمستوى اللاعب".

وخسر ليفربول أمام أتلتيكو مدريد، بهدف دون رد، سجله الإسباني ساؤول نيغويز.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 11 أذار/مارس المقبل في ملعب أنفيلد.

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#ليفربول
#محمد صلاح
#أتلتيكو مدريد
#يورغن كلوب
#دوري أبطال أوروبا

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