مدرب ليفربول يتوعد أتلتيكو: "أهلا بكم في أنفيلد"

اعتبر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن الأمور لم تنته بعد عقب خسارة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف مقابل لا شيء، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد ليفربول إلى ملعب "متروبوليتانو" الذي شهد تتويجه بلقب المسابقة العام الماضي، بيد أنه عانى كثيرا لاختراق الدفاع المنظم لأتلتيكو مدريد.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب اللقاء "ما حدث لم يتوجب حدوثه تماما لكنه حدث، كانت القتالية والأجواء التي توقعناها، لكنني أحببت أجزاء عديدة من المباراة، نحن متخلفون فقط بهدف في النصف الأول، وفي النصف الثاني سنلعب على ملعبنا".

وأضاف "افتقدنا الفعالية في الثلث الأخير، ومع كل ما قدموه، كان دفاعهم داخل منطقة الجزاء مذهلا، عندما تتخلف بهدف وحيد أمام فريق كهذا لا يريد سوى نتيجة كهذه، 0-0 ربما كانت نتيجة جيدة بالنسبة إليهم".

وأكد كلوب أن مهاجمه السنغالي ساديو ماني، تعرض للاستفزاز لإجباره على ارتكاب الأخطاء والحصول على بطاقة صفراء، علما بأنه تم استبداله بين الشوطين.

وزاد "لقد تم استهدافه، كان ذلك واضحا، أرادوا التأكد من حصوله على بطاقة صفراء، لم يمر سوى الشوط الأول، لكن كحكم عليك أن تكون قويا حقا في هذه الأجواء، لن نلوم أحدا، أنا على ما يرام".

واستطرد "أمامنا أطول استراحة بين نصفي المواجهة وسنستغلها، مرحبا بكم في أنفيلد، لم ينته الأمر بعد".

وحصل كلوب على بطاقة صفراء في اللقاء، وعن ذلك قال "كان الأمر مبالغا به، أنا متأكد جدا، هل كانت هناك رمية تماس لنا قبل الهدف؟ لكن ذلك لا يساعد على البقاء هادئا، كل البشر يرتكبون الأخطاء".

وتعرض قائد ليفربول جوردان هندرسون لإصابة في الشوط الثاني، ما دفع المدرب لاستبداله، وقال كلوب عن ذلك "كانت الإصابة في أوتار الركبة وأتمنى أن يكون خروجه احترازيا، لست متأكدا بنسبة 100%، لكننا سنرى".