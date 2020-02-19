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ميسي يحدد شرط حصد الجوائز الفردية!

تاريخ النشر: 19/02/2020 - 09:03

ميسي يحدد شرط حصد الجوائز الفردية!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

تحدث نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، عن حصده جائزة لوريوس 2020، لأفضل رياضي في العام، مناصفة مع لويس هاميلتون بطل الفورمولا 1.

وكتب ميسي عبر حسابه على شبكة إنستغرام "لقد كان شرفًا حقيقيًا لي الحصول على جائزة لوريوس لأفضل رياضي لهذا العام".

وأضاف "من المستحيل الحصول على هذه الجوائز الفردية دون مساعدة وعمل زملائي في الفريق وعائلتي وأصدقائي وجميع الأشخاص الذين يتابعونني. شكرا جزيلا لهم جميعا، وكذلك إلى أكاديمية لوريوس".

ولم يحضر ميسي، الحفل الذي أقيم مساء الإثنين، في برلين، نظرًا لوجوده حاليًا في دبي بالإمارات، وحصل على الجائزة نيابة عنه زميله السابق كارليس بويول.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#لويس هاميلتون

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