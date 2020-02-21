هالاند يحصد جائزة مميزة بدوري الأبطال

حصد نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، جائزة مميزة في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما شهد الأسبوع الحالي، إقامة 4 مباريات ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، فإن هالاند حصل على جائزة لاعب الأسبوع بدوري الأبطال بعدما سجل هدفين في فوز فريقه الألماني على باريس سان جيرمان (2-1).

ونافس هالاند على الجائزة، رينان لودي مدافع أتلتيكو مدريد الذي حافظ على نظافة شباكه خلال إسقاط ليفربول بهدف دون رد.

كما شهدت الترشيحات، تواجد هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام، الذي تألق رغم خسارة فريقه بهدف دون رد أمام لايبزيج، وهانز هاتيبور الذي أحرز هدفين خلال فوز أتلانتا على فالنسيا (4-1).