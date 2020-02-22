تشيلسي يعود للفوز على حساب توتنهام

تخطى تشيلسي عقبة نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا تشيلسي كل من اللاعبين أوليفيه جيرو وماركوس ألونسو، وفي المقابل سجل هدف توتنهام اللاعب أنتونيو روديغر (ذاتي).

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 44 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 40 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

مجريات المباراة:

جاءت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة العاشرة، بعدما تبادل بيرجوين ومورا الكرة، ليسدد الأخير من على حدود منطقة الجزاء كرة قوية تصدى لها كاباييرو.

ورد عليه مونت بتوغل من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 12، مسددًا بعدها كرة أرضية، أبعدها لوريس بصعوبة إلى ركلة ركنية.

وحاول باركلي، مباغتة هوجو لوريس، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وافتتح تشيلسي، التسجيل في الدقيقة 15، بعدما أرسل جورجينو كرة بينية متقنة لجيرو، الذي انفرد بمرمى توتنهام، مسددًا كرة تصدى لها لوريس، وتابعها باركلي واصطدمت بالقائم، لتعود إلى جيرو من جديد الذي سدد أرضية متقنة سكنت شباك الحارس الفرنسي.

وكاد ألونسو أن يضيف الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 24، بتسديدة مباغتة بقدمه اليمنى من على حدود منطقة الجزاء، مرت بقليل أعلى العارضة.

وعاد توتنهام للظهور الهجومي من جديد في الدقيقة 34، برأسية من سانشيز، أخرجها كاباييرو إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 40، أطلق باركلي صاورخية أرضية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم، لينتهي بعدها الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

وعزز تشيلسي تقدمه مبكرًا في الشوط الثاني في الدقيقة 48، بعدما مهد باركلي مرة مميزة لماركوس ألونسو على حدود منطقة الجزاء، ليطلق الأخير صاروخية أرضية لم يتمكن لوريس من التصدي لها.

وانفتحت بعدها شهية تشيلسي للتسجيل، بعدما راوغ باركلي المدافع سانشيز في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء في الدقيقة 50، وسدد بعدها كرة قوية أخرجها لوريس إلى ركلة ركنية.

وأفلت لو سيسلو من الطرد، بعد تدخله العنيف في الدقيقة 52 على أزبيلكويتا، وبعد الرجوع إلى تقنية الفار، قرر حكم المباراة عدم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وأجرى مورينيو، التبديل الأول لتوتنهام في الدقيقة 62، بنزول لاميلا على حساب ندومبيلي.

ومع انخفاض المستوى الهجومي لتشيلسي، أقحم لامبارد المهاجم أبراهام على حساب جيرو في الدقيقة 71، وتبعه بنزول ويليان على حساب باركلي في الدقيقة 77.

وأجرى جوزيه مورينيو مدرب السبيرز، تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 78، بنزول ديلي آلي وأورييه على حساب بيرجوين وألديرفيرلد.

وأهدر أبراهام، فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 79، بعدما مرر له مونت كرة سحرية في الدقيقة 79، لينفرد بالمرمى ويسدد بعدها كرة ضعيفة نجح لوريس في التصدي لها.

وحصل تشيلسي على مخالفة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 82، نفذها ألونسو مسددًا كرة متقنة اصطدمت بالعارضة.

وقلص توتنهام الفارق في الدقيقة 89، بتمريرة من لاميلا من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، اصطدمت بقدم المدافع روديجر، وغالطت كاباييرو وسكنت الشباك، لينتهي اللقاء بعدها بفوز تشيلسي بنتيجة 2-1.