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زيدان: لست قلقا ويجب أن نفوز في الكلاسيكو

تاريخ النشر: 23/02/2020 - 09:01

زيدان: لست قلقا ويجب أن نفوز في الكلاسيكو
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، استيائه بعد الخسارة أمام ليفانتي بهدف دون مقابل، ضمن أحداث الجولة الـ25 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لقد خسرنا 5 نقاط خلال مباراتين، وفي الشوط الثاني ضد ليفانتي خلقنا القليل من الفرص، والخصم سنحت له فرصة وحيدة سجل منها هدف الفوز".

وأضاف "لقد انزعجنا جميعًا من هذه الهزيمة، لأنه أمر لا نحبه، لكن كرة القدم تمنحك دائمًا فرصة أخرى".

وتابع زيدان "لست قلقا من أي شيء، حققنا نتيجتين سلبيتين، لكن ذلك لا يعني أن نستسلم، بل يجب أن نستمر لأننا نستطيع المضي قدمًا بقوة وشجاعة وحيوية، فهذه هي كرة القدم".

وعن الكلاسيكو، علق "نعلم أننا يجب أن نفوز بهذه المباراة، وسوف نبذل قصارى جهدنا للفوز، في هذه المباراة كل طرف يعرف أهمية الآخر".

وبسؤاله عن إصابة هازارد، أجاب "لا تبدو بسيطة، فهو لديه شعور سيء، حيث كانت ضربة في الكاحل ويشعر بآلام، لذلك سوف نرى ماذا ستقول الفحوصات".

واختتم "لقد افتقدنا تسجيل الأهداف ضد ليفانتي الذي كان أهم شيء في المباراة، بينما هم وصلوا مرة واحدة إلى مرمانا سجلوا منها هدف الفوز".

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#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#ليفانتي
#كلاسيكو
#برشلونة
#الدوري الإسباني
#إيدين هازارد

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