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المغربي زياش: أتطلع لتحقيق أشياء عظيمة مع تشيلسي

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 13:55

المغربي زياش: أتطلع لتحقيق أشياء عظيمة مع تشيلسي
النجم المغربي حكيم زياش (أ ب)
عرب ٤٨

نقلت تقارير صحفية، عن نجم أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش، قوله إنه "يتطلع لتحقيق أشياء عظيمة مع فريقه الجديد تشيلسي الإنجليزي".

وسينتقل النجم المغربي الذي كلف خزينة تشيلسي 40 مليون يورو، إلى صفوف الفريق اللندني مطلع تموز/يوليو القادم، بعد إنهاء الموسم مع فريقه الحالي أياكس.

وأضاف زياش في تصريحات للموقع الرسمي لنادي تشيلسي "مسرور وفخور بأنني وقعت على الانضمام إلى فريق عملاق مثل تشيلسي".

وأضاف "أنا أتطلع للموسم المقبل، وأتمنى أن نستطيع تحقيق أشياء عظيمة معا".

وقالت مارينا جرانوفيسكايا مديرة النادي اللندني، إن زياش كان الهدف الرئيسي للفريق في سوق الانتقالات.

وتابعت "كان زياش واحدًا من أخطر المهاجمين في أوروبا في السنوات الأخيرة، وتابعنا ذلك بشكل مباشر في مواجهتنا أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا".

وأضافت جرانوفيسكايا "نتمنى لحكيم زياش وأياكس كل التوفيق حتى بقية الموسم، ونحن نتطلع للترحيب به في ستامفورد بريدج هذا الصيف".

وساهم زياش في وصول أياكس إلى نهائي الدوري الأوروبي عام 2017، وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما فاز بالثنائية المحلية في الموسم ذاته، وفاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الهولندي عام 2018.

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#حكيم زياش
#تشيلسي
#الدوري الإنجليزي

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