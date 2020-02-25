تشيلسي يخطط للتعاقد مع إيكاردي

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويلعب إيكاردي في صفوف سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادمًا من إنتر ميلان، إلا أن باريس يملك بندا بأحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن تشيلسي يدرس بقوة ضم إيكاردي إلى صفوفه لتدعيم خط هجومه، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه البلوز في هذا المركز مع إصابة أبراهام، وتراجع مستوى الثنائي جيرو وباتشواي، واحتمالية رحيلهما في نهاية الموسم.

ولم يحسم سان جيرمان حتى الآن وقبل 3 أشهر فقط على نهاية الموسم، موقفه من الإبقاء على إيكاردي، وهو ما قد يؤثر على تركيز اللاعب.

ومع انتهاء عقد إدينسون كافاني بنهاية الموسم، سيكون سان جيرمان في حاجة بكل تأكيد لمهاجم جديد، ورغم ذلك فلم يتم الاستقرار على بقاء إيكاردي حتى الآن.

وسيحاول تشيلسي استغلال هذا الأمر من أجل الاتفاق مع إيكاردي على أن يقوم بضمه في الصيف المقبل.

يذكر أن إيكاردي على رادار يوفنتوس الإيطالي أيضا.