  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تشيلسي يخطط للتعاقد مع إيكاردي

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 09:25

تشيلسي يخطط للتعاقد مع إيكاردي
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويلعب إيكاردي في صفوف سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادمًا من إنتر ميلان، إلا أن باريس يملك بندا بأحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن تشيلسي يدرس بقوة ضم إيكاردي إلى صفوفه لتدعيم خط هجومه، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه البلوز في هذا المركز مع إصابة أبراهام، وتراجع مستوى الثنائي جيرو وباتشواي، واحتمالية رحيلهما في نهاية الموسم.

ولم يحسم سان جيرمان حتى الآن وقبل 3 أشهر فقط على نهاية الموسم، موقفه من الإبقاء على إيكاردي، وهو ما قد يؤثر على تركيز اللاعب.

ومع انتهاء عقد إدينسون كافاني بنهاية الموسم، سيكون سان جيرمان في حاجة بكل تأكيد لمهاجم جديد، ورغم ذلك فلم يتم الاستقرار على بقاء إيكاردي حتى الآن.

وسيحاول تشيلسي استغلال هذا الأمر من أجل الاتفاق مع إيكاردي على أن يقوم بضمه في الصيف المقبل.

يذكر أن إيكاردي على رادار يوفنتوس الإيطالي أيضا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#تشيلسي
#ماورو إيكاردي
#باريس سان جيرمان
#إنتر ميلان

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بسبب كورونا: مباراة يوفنتوس والإنتر بدون جمهور
بسبب كورونا: مباراة يوفنتوس والإنتر بدون جمهور

2020-02-25

مدرب برشلونة: نابولي سيظهر بنسخة استثنائية
مدرب برشلونة: نابولي سيظهر بنسخة استثنائية

2020-02-24

تعادل للأخاء وهـ. أم الفحم وخسارة لأبناء اللد
تعادل للأخاء وهـ. أم الفحم وخسارة لأبناء اللد

2020-02-24

الأكثر قراءة

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

2020-02-24
غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

2020-02-24
المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

2020-02-24
540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

2020-02-24
تشديد الحصار على غزة: إغلاق المعابر وإلغاء مساحة الصيد

تشديد الحصار على غزة: إغلاق المعابر وإلغاء مساحة الصيد

2020-02-24