  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

شارابوفا تعتزل التنس

تاريخ النشر: 26/02/2020 - 16:01

شارابوفا تعتزل التنس
الروسية ماريا شارابوفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجمة التنس الروسية، ماريا شارابوفا، أعلنت عن اعتزالها رياضة التنس، اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة من شارابوفا بعد مسيرة تصدرت خلالها تصنيف المحترفات وأحرزت 5 ألقاب في البطولات الكبرى.

وكتبت شارابوفا في مجلة "فانيتي فير"، أنها اعتزلت اللعبة على المستوى الاحترافي، عن عمر 32 عاما.

وجاء فيما كتبته شارابوفا "كيف تتركين خلفك الحياة التي لم تعرفي غيرها؟ كيف تبتعدين عن الملاعب التي تدربت عليها مذ كنتِ طفلة، اللعبة التي تحبينها، التي تسببت لك بدموع وأفراح لا توصف، رياضة عثرتي فيها على عائلة ومشجعين وقفوا خلفك لأكثر من 28 عاما؟ هذا جديد بالنسبة إلي، لذا اعذروني. يا كرة المضرب، وداعا".

وأضافت "منحت حياتي للتنس، والتنس منحني حياة.. سأفتقده كل يوم".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الروسي للتنس.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ماريا شارابوفا
#تنس

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هالاند على رادار ريال مدريد
هالاند على رادار ريال مدريد

2020-02-26

مانشستر سيتي يستأنف ضد استبعاده من دوري الأبطال
مانشستر سيتي يستأنف ضد استبعاده من دوري الأبطال

2020-02-26

مدرب برشلونة بعد التعادل: يمكننا الفوز بدوري الأبطال
مدرب برشلونة بعد التعادل: يمكننا الفوز بدوري الأبطال

2020-02-26

الأكثر قراءة

تهدئة في غزة:

تهدئة في غزة: "ملتزمون ما التزم الاحتلال"

2020-02-25
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-25
كورونا في الضفة: الكمامات خاضعة للاحتكار و

كورونا في الضفة: الكمامات خاضعة للاحتكار و"الصحة" تُحذّر المتلاعبين بالأسعار

2020-02-25

"كورونا" يتمدد في العالم..

2020-02-25
وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

2020-02-25