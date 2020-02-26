هالاند على رادار ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني، في الوقت الذي يتألق فيه بالدوري الألماني هذا الموسم.

ووفقا لبرنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن ريال مدريد معجب بإمكانيات هالاند وقدراته التهديفية العالية، رغم صغر سنه.

وأكد أنه حال استمرار هالاند (19 عامًا) في تقديم نفس المستويات حتى نهاية الموسم، سيدخل ريال مدريد في مفاوضات قوية مع دورتموند لضمه.

وكانت صحيفة "شبورت بيلد"، قد أكدت أن عقد هالاند يتضمن شرطًا جزائيًا، يسمح له بالرحيل عن ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، مقابل 75 مليون يورو لكن سيتم تفعيله بداية من صيف 2021.

وانضم هالاند إلى دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من ريد بول سالزبورغ النمساوي، مقابل 20 مليون يورو.

وخاض هالاند 30 مباراة هذا الموسم بقميصي دورتموند وسالزبورغ في جميع المسابقات، حيث سجل 40 هدفًا، وصنع 8.