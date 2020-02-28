بيكيه جاهز لخوض الكلاسيكو

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، بات جاهزا لخوض مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي، ريال مدريد، والمقررة بعد غد، الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الليغا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بيكيه شارك في مران برشلونة صباح اليوم، بشكل طبيعي، وبات جاهزًا للتواجد في الكلاسيكو.

وكان بيكيه قد تعرض لإصابة في الكاحل، تسببت في عدم استكماله مباراة نابولي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (1-1)، وشارك بدلا منه كليمنت لينغليت.

ويواجه البلوغرانا أزمة حقيقية قبل لقاء الكلاسيكو، تتعلق بالإصابات التي ضربت الفريق، خاصة غياب سيرجي روبيرتو وجوردي ألبا.