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ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة

تاريخ النشر: 28/02/2020 - 15:30

ليفربول يغلق الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة
النجم الهولندي فيرجيل فان دايك (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ليفربول الإنجليزي سيغلق الباب أمام ريال مدريد وبرشلونة بعدما أبدى اهتمامهما بالتعاقد مع أحد نجوم الأول.

وسبق أن ربطت العديد من التقارير قطبي الكلاسيكو باستهداف الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول ينوي تجديد عقد فان دايك في الصيف المقبل، وجعله المدافع الأعلى راتبًا في العالم.

وأشارت إلى أن فان دايك يتقاضى حاليًا مع الريدز راتبا أسبوعيا يبلغ 120 ألف إسترليني.

يذكر أن فان دايك كان أغلى مدافع في العالم وقت انتقاله من ساوثهامبتون إلى ليفربول في كانون الثاني/يناير 2018 نظير 75 مليون إسترليني.

وأصبح هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد، صاحب الرقم القياسي في قائمة المدافع الأغلى، بصفقة انتقاله من ليستر سيتي إلى المانيو مقابل 80 مليون إسترليني.

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#ليفربول
#فيرجيل فان دايك
#ريال مدريد
#برشلونة

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