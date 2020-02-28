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ميسي يرغب في إعادة نيمار لبرشلونة

تاريخ النشر: 28/02/2020 - 21:54

ميسي يرغب في إعادة نيمار لبرشلونة
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني سيسعى مجددا من أجل استعادة النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف 2017، وانتقل إلى باريس سان جيرمان، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي (222 مليون يورو).

وحاول البارسا استعادة نيمار مرة أخرى الصيف الماضي، لكنه فشل في التوصل لاتفاق مع سان جيرمان.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن ميسي يرغب في إعادة نيمار إلى برشلونة، وكذلك إدارة النادي الكاتالوني.

وأوضح أن ميسي يثق في قدرات نيمار، كما تربطهما علاقات طيبة للغاية، وهما دائمًا على اتصال، وتحديدًا عبر مجموعة "واتس آب" بجانب لويس سواريز.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة سيبذل جهدًا حقيقيًا من أجل التوصل لاتفاق مع سان جيرمان حول شراء نيمار.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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