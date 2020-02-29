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ماذا قال سيتين عن الكلاسيكو الأول له؟

تاريخ النشر: 29/02/2020 - 13:47

ماذا قال سيتين عن الكلاسيكو الأول له؟
المدرب الإسباني كيكي سيتين (أ ب)
عرب ٤٨

تحدث مدرب برشلونة، كيكي سيتين، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، والمقررة يوم غد الأحد، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الليغا.

وذكر سيتين في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "سأستمتع بالكلاسيكو. أدرك أهمية المباراة وأرغب في الفوز بها، لكني سأعيشها كما لو كانت هذه بدايتي كلاعب".

وأضاف "أنا سعيد. إنها فرصة فريدة لي كمدرب، كما كان الوضع عندما استمعت إلى نشيد الأبطال لأول مرة في ملعب أسطوري. سأستمتع بكل مباراة أخوضها هنا".

وتابع سيتين "سنلجأ إلى الهجوم ولدينا طموح كبير في الكلاسيكو. إنه الحمض النووي لهذا النادي".

وواصل "نحاول دائمًا التحلي بالشجاعة في المباريات، ونقوم بالبحث عن المنافس في نصف ملعبه، لكن ريال مدريد يدافع جيدًا منذ أشهر، ويملك لاعبين مميزين للتخلص من الضغط وإلحاق الضرر بك".

وأكمل "لا يمكنك تطبيق أسلوب الهجوم والضغط على المنافسين في المباريات، إذا لم يكن لديك أيضًا خطة لمواجهة تبعات خسارة فريقك للكرة".

وأردف مدرب برشلونة "مشاركة برايثوايت أساسيًا؟ يمكنه ذلك بالتأكيد. إنه جاء إلى الفريق في حالة استثنائية، كما أن العمل الدفاعي الذي نمنحه للمهاجمين يعد أمرًا بسيطًا بالنسبة له".

وأتم "أرى برايثوايت لاعب يتسم بالكثير من الحماس، وهذا يعد دائمًا ميزة إضافية".

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#برشلونة
#كيكي سيتين
#ريال مدريد
#كلاسيكو
#الدوري الإسباني

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