سولسكاير: ستكون مباراة كلاسيكية أمام السيتي

أبدى مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، ثقته في قدرة فريقه على تقديم مباراة ملحمية في الديربي أمام مانشستر سيتي، والمقررة بعد غد الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 9 مباريات، وتغلب أمس الخميس على ديربي كاونتي بثلاثية نظيفة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبحث الشياطين الحمر عن تعزيز حظوظهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عند استقبال السيتي على ملعب أولد ترافورد.

وفي الوقت الذي يمر فيه اليونايتد بفترة جيدة، يمر السيتي أيضًا بمستوى مميز بعد التغلب على ريال مدريد في عقر داره بنتيجة (2-1) في دوري أبطال أوروبا، وتبعه بالتتويج بكأس الرابطة، إلى جانب التأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعن مواجهة السيتي قال سولسكاير بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس": "يشعرون بالثقة حيث يقدمون مستويات مميزة بعد الفوز في البيرنابيو والفوز بنهائي الكأس، وبالتالي أثق في أنهم سيقدمون أسلوبهم، وكذلك نحن".

وواصل "نأمل أن تكون المباراة جيدة، أتمنى أن تنتهي 4-3 كما شاهدنا من قبل، كانت هناك العديد من المواجهات الكلاسيكية بيننا، وسنقدم كل ما يمكننا القيام به كي تكون كلاسيكية".

وتواجه السيتي واليونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة، وتأهل السيتي بالفوز بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين، كما تواجها في الدوري بالدور الأول على ملعب الاتحاد، وكان الفوز من نصيب الشياطين الحمر بنتيجة 2-1.

وعن تلك المواجهات العديدة علق سولسكاير "لن نشاهد أي مقاطع فيديو يوم الجمعة أو السبت، حيث تواجهنا بما فيه الكفاية، هذا يساعدنا بسبب تطور فريقنا، ونرغب دائمًا في مواجهة الأفضل".

وزاد مدرب اليونايتد "الصراع على مراكز رباعي المقدمة اشتد في الأسابيع الأخيرة، ويبتعد اليونايتد عن تشيلسي الرابع بـ3 نقاط، وهناك وولفرهامبتون وتوتنهام وشيفيلد ينافسون أيضًا".

وتابع "علينا التركيز على أنفسنا، ومواصلة التطور وتحقيق النتائج، ولكني أعرف أن الأمر سيكون متقاربا، فوولفرهامبتون يتحدى، وهناك الكثير من الفرق الراغبة في الإنهاء بالمراكز الأربعة الأولى، ونحن أحد تلك الفرق، علينا التعامل مع قائمتنا بصورة جيدة، والتدوير بصورة كافية، فالمباريات القليلة المقبلة مهمة للغاية".

واستطرد سولسكاير "إذا تمكنا من حصد 6 نقاط أمام مانشستر سيتي وتوتنهام (15 آذار/مارس الجاري)، فسنمنح أنفسنا فرصة جيدة".

وأبدى مدرب اليونايتد غضبه من تزاحم المباريات، قائلا "هذه هي المساعدة التي نتلقاها من الاتحاد الانجليزي. 24 ساعة إضافية لسيتي. لا أصدق لماذا نخوض مباراة قمة يوم الأحد ونحن نلعب مساء الخميس. ما الجدوى من ذلك؟ هذا لا يعني تكافؤا في أرض الملعب".

وغاب القائد هاري ماغواير عن مباراة ديربي بسبب إصابة بالكاحل ويسابق الزمن الآن للحاق بلقاء سيتي في مباراة محورية في مساعي يونايتد للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي هذا السياق قال سولسكاير "هاري عانى من التواء بالكاحل وأتمنى أن يتعافى سريعا".