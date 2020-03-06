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يوفنتوس يسعى لإبرام صفقة مجانية من تشيلسي

تاريخ النشر: 06/03/2020 - 09:49

يوفنتوس يسعى لإبرام صفقة مجانية من تشيلسي
النجم البرازيلي ويليان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يسعى لإبرام صفقة مجانية من تشيلسي الإنجليزي في نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، فإن مسؤولي يوفنتوس يخططون لضم الجناح البرازيلي ويليان، نجم تشيلسي، والذي ينتهي تعاقده بنهاية هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن ويليان (31 عاما) رفض العرض الجديد المقدم من تشيلسي، والذي يمتد لمدة موسمين، حيث كان يهدف إلى توقيع عقد مدته 3 مواسم، وبالتالي سيبحث عن نادٍ جديد في الصيف.

وتأتي رغبة يوفنتوس بناء على توصية مدربه ماوريسيو ساري، والذي أشرف على تدريب ويليان العام الماضي، في تشيلسي.

وخاض ويليان 36 مباراة بقميص تشيلسي هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5.

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#يوفنتوس
#ويليان
#تشيلسي

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