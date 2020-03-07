ميسي يقود برشلونة لتخطي عقبة سوسييداد

اكتفى برشلونة بالفوز على ضيفه ريال سوسييداد بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح برشلونة، اللاعب ليونيل ميسي.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 58 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 43 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

مجريات المباراة:

جاء أول تهديد من برشلونة في الدقيقة 10، حيث توغل مارتن برايثوايت في منطقة جزاء سوسيداد، وسدد كرة قوية حولها الحارس ريميرو إلى الركنية.

وتلقى برايثوايت تمريرة من ميسي في الدقيقة 14، وانطلق في العمق وسدد كرة، أمسك بها ريميرو.

وكاد ميسي أن يُسجل الهدف الأول في الدقيقة 29، حيث تلقى كرة في منطقة الجزاء، وسدد على الطائر، لكن الحارس ريميرو تصدى ببراعة.

واستمرت محاولات البلوغرانا بحثًا عن الهدف الأول، بتسديدة يسارية في المنطقة من ميسي، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى سوسييداد.

ورغم محاولات برشلونة في هز شباك الضيوف، فشل لاعبو البلوجرانا في ترجمة الفرص لأهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل ليونيل ميسي تسديدة على حدود منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 53.

وتألق ريميرو في التصدي لتسديدة قوية من إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط برشلونة، في الدقيقة 64.

واستمرت محاولات البلوجرانا، حيث أرسل ميسي كرة عرضية للمدافع جيرارد بيكيه الذي سدد بالرأس بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 65.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 80، بسبب وجود لمسة يد على مدافع ريال سوسييداد روبن في منطقة الجزاء، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وانبرى لتنفيذ ركلة الجزاء ليونيل ميسي قائد برشلونة، وسدد بنجاح على يسار الحارس، ليمنح التقدم للبلوغرانا في الدقيقة 81.

ودفع كيكي سيتين بأرتورو فيدال بدلا من إيفان راكيتيتش، والشاب أنسو فاتي بدلا من أنطوان غريزمان، وأخيرًا جونيور فيربو بدلا من برايثوايت.