بسبب كورونا: طرد نجم إنتر ميلان من محل إقامته

ذكرت تقارير صحفية، أن فيروس كورونا المتفشي تسبب في طرد نجم إنتر ميلان الإيطالي، كريستيان إريكسن، محل محل إقامته في إيطاليا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا"، فإنه جرى إغلاق الفندق الذي كان يقيم به إريكسن في إقليم لومبارديا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن كريستيان إريكسن اضطر مؤخرًا، للبحث عن سكن بديل في مدينة ميلانو.

وأوضحت الصحيفة أن إنتر ميلان تدخل سريعًا، ووجد شقة، سيقضي خلالها اللاعب، فترة الحجر الصحي.

يذكر أن كل لاعبي إنتر ميلان ويوفنتوس في فترة حجر صحي، عقب إصابة دانيللي روجاني مدافع السيدة العجوز بفيروس كورونا المستجد.

وقررت إيطاليا، إيقاف جميع المسابقات الرياضية، حتى 3 نيسان/أبريل المقبل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.