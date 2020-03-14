ميسي: علينا اتباع التعليمات والصحة دائما أولا

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، وجه رسالة دعم لكل المصابين حول العالم بفيروس كوورنا، وشدد على ضرورة اتباع التعليمات لتخطي هذه الفترة الصعبة.

وذكر ميسي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إنها أيام مُعقدة، ونحن قلقون بشأن ما يحدث ونريد أن نساعد بوضع أنفسنا مكان أولئك الذين يعانون، لأن الأمر أثر عليهم بشكل مباشر أو على أسرهم وأصدقائهم، أو لأنهم يعملون في الخط الأمامي لمكافحة الفيروس في المستشفيات والمراكز الصحية، وأريد أن أرسل لهم الكثير من القوة".

وأضاف "يجب أن تأتي الصحة دائمًا أولا، إنها لحظة استثنائية ويجب علينا اتباع تعليمات المنظمات الصحية والسلطات العامة، وبهذه الطريقة فقط يمكننا مكافحة الفيروس بشكل فعال".

وتابع "لقد حان الوقت لتحمل المسؤولية والبقاء في المنزل، كما أنه حل مثالي للاستمتاع بتلك الفترة والوقت الذي لا يمكن دائمًا الحصول عليه".

واختتم "نأمل أن ننهي هذا الموقف في أسرع وقت ممكن".