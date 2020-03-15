كورونا: برشلونة يعتمد حجتين لخطف لقب الليغا!

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة يجهز طلبا من أجل حصد لقب الدوري هذا الموسم، في حال جرى إلغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الدولة بأكملها تعيش حالة من الشلل التام، والتي يصعب معها توقع استكمال الليغا في الموسم الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الاحتمال الأكبر هو إلغاء البطولة، قبل نهايتها بـ11 جولة.

وأوضحت أنه في هذه الحالة سيطلب برشلونة من الهيئات المختصة إعلانه بطلاً رسميًا لليغا معتمدًا على حجتين: الأولى أنه تم لعب 70% من البطولة حتى الآن، والثانية أنه من أنهى الدور الأول متصدرًا لجدول الترتيب.

وقالت "سبورت" إنه من المتوقع أن يواجه طلب برشلونة معارضة شرسة من ريال مدريد.

وذكرت أن الوضع الحالي لم يسبق له مثيل في إسبانيا، وبالتالي من الصعب الاجتهاد في توقع ما سيحدث.

وأبرزت أن اللوائح تمنح الحق في الظروف الاستثنائية إلى الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا، لاختيار البطل.

وأكملت أنه قد يتم إعلان انتهاء الموسم الحالي دون بطل، وفي حالة الاختلاف بين الجهتين يتم اتخاذ القرار النهائي من قبل رئيس الاتحاد أو الهيئة التي يفوضها.

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول ترتيب الليغا بـ58 نقطة، ويليه ريال مدريد في المركز الثاني بـ56 نقطة.