زيدان يصدم لاعبيه كروس ومودريتش!

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أثار حالة من الصدمة لثنائي الفريق، بسبب خطته التي يسعى لتطبيقها على أرضية الملعب.

وقالت صحيفة "ماركا"، إن زيدان قرر عدم الاعتماد على الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش معًا في خط الوسط، خصوصا في المباريات الكبرى مثلما حدث أمام مانشستر سيتي وبرشلونة.

وغاب كروس عن التشكيل الأساسي للميرينغي أمام السيتي بدوري أبطال أوروبا، فيما غاب مودريتش عن تشكيل مباراة برشلونة بالليغا.

وأضافت أن زيدان حريص على تدوير الثنائي وترك واحد منهما على الأقل في المباريات الكبيرة، مشيرة إلى أن قرار زيدان خلق وضعًا غير مريح بين اللاعبين.

وأشارت "ماركا"، إلى أن هناك حالة من عدم الرضا من جانب مودريتش على فقدان فرصة المشاركة بالكلاسيكو وكذلك كروس لجلوسه على مقاعد البدلاء أمام سيتي.

ونوهت الصحيفة أن الثنائي ظهرا معًا في مناسبتين خلال الشهر الماضي وكان ذلك في الهزيمة أمام ليفانتي وريال بيتيس.

وأوضحت أن زيدان لا يريد أن يكون الثنائي معًا في الملعب، حيث يعرف أنه سيكون من الصعب التعامل معهما، خصوصا أنه مع وجود كل من فيدي فالفيردي وكاسيميرو، يوجد مكان واحد متاح إما لكروس أو مودريتش.

وختمت بأن زيدان يعرف أن كروس ومودريتش لاعبان مثل مارسيلو، يجب أن يعاملا معاملة خاصة نظرًا لإنجازاتهما مع الفريق، مضيفة بأنه سيتم الاعتناء بهما حتى إيجاد حل لمستقبلهما.