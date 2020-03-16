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مانشستر سيتي يسعى لتحصين نجميه

تاريخ النشر: 16/03/2020 - 15:16

مانشستر سيتي يسعى لتحصين نجميه
النجم البلجيكي كيفين دي بروين (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى لتحصين اثنين من لاعبيه والتفاوض معهما حول تجديد عقدهما.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن المان سيتي يعجل من عملية التفاوض مع ثنائي الفريق، رحيم سترلينغ وكيفن دي بروين.

ومن المحتمل أن يوقع الثنائي على عقود التجديد مع مانشستر سيتي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويملك سترلينغ ودي بروين، عقدين يمتدان حتى عام 2023، إلا أن المان سيتي يرغب في ربط الثنائي لفترة أطول.

ويعاني الفريق الإنجليزي من عقوبة الإيقاف من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة موسمين، وهو الأمر الذي يهدد بقاء النجوم داخل قلعة الاتحاد.

ويثق السيتي في قدرته على إلغاء تلك العقوبة أو تقليصها، كما أن سترلينغ ودي بروين لم يظهرا أي إشارة تفيد برغبة أي منهما في الرحيل.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كيفين دي بروين
#مانشستر سيتي
#رحيم سترلينغ

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