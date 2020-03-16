ميسي يناور إدارة برشلونة لتحقيق مطالبه!

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، يناور إدارة فريقه من أجل تحقيق مطالبه قبل التوقيع على عقد جديد.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، كما يملك شرطًا يمنحه حرية الرحيل من دون مقابل في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع "le10sport"، فإن ميسي اشترط لتجديد عقده، عودة نيمار، في الصيف المقبل.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن غرفة ملابس برشلونة لا تنتظر سوى عودة نيمار في نهاية الموسم، من أجل إحداث الفارق، مثلما كان الحال قبل رحيله في 2017.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان فتح الباب بالفعل أمام رحيل نيمار في الصيف المقبل، بشرط الحصول على 150 مليون يورو.