  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ميسي يناور إدارة برشلونة لتحقيق مطالبه!

تاريخ النشر: 16/03/2020 - 09:36

ميسي يناور إدارة برشلونة لتحقيق مطالبه!
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، يناور إدارة فريقه من أجل تحقيق مطالبه قبل التوقيع على عقد جديد.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف 2021، كما يملك شرطًا يمنحه حرية الرحيل من دون مقابل في نهاية الموسم الجاري.

وبحسب موقع "le10sport"، فإن ميسي اشترط لتجديد عقده، عودة نيمار، في الصيف المقبل.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن غرفة ملابس برشلونة لا تنتظر سوى عودة نيمار في نهاية الموسم، من أجل إحداث الفارق، مثلما كان الحال قبل رحيله في 2017.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان فتح الباب بالفعل أمام رحيل نيمار في الصيف المقبل، بشرط الحصول على 150 مليون يورو.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#نيمار دا سيلفا

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يزاحم الريال على صفقة هولندية
مانشستر يونايتد يزاحم الريال على صفقة هولندية

2020-03-16

كورونا: إستراتيجية مقترحة لاستكمال الكالتشيو
كورونا: إستراتيجية مقترحة لاستكمال الكالتشيو

2020-03-15

نجم الإنتر سيرتدي قميص برشلونة الموسم القادم
نجم الإنتر سيرتدي قميص برشلونة الموسم القادم

2020-03-15

الأكثر قراءة

"مشاورات التكليف": 61 عضو كنيست يوصون على غانتس و58 على نتنياهو

2020-03-15
ريفلين: سأكلف غانتس بتشكيل الحكومة

ريفلين: سأكلف غانتس بتشكيل الحكومة

2020-03-15
ننتنياهو يقترح التناوب مع غانتس وخلافات داخل

ننتنياهو يقترح التناوب مع غانتس وخلافات داخل "كاحول لافان"

2020-03-15
أردني مصاب بكورونا

أردني مصاب بكورونا "يهرب" من الحجر الصحي والشبكة تناديه؛ "ارجع يا تامر"!

2020-03-15
المغار: مصرع الشاب يمام كمال حامد وإصابة آخرين بحادث طرق

المغار: مصرع الشاب يمام كمال حامد وإصابة آخرين بحادث طرق

2020-03-15