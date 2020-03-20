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ريال مدريد يحدد لاعبين بديلين لمبابي

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 09:30

ريال مدريد يحدد لاعبين بديلين لمبابي
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني حدد اسم لاعبين بديلين في حال فشله بضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في الميركاتو الصيفي القادم.

ويعتبر مبابي الهدف الأول لريال مدريد من أجل تدعيم هجوم الفريق في الصيف المقبل، حيث يضع عليه الميرنغي آمالا كبيرة لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن الثنائي ساديو ماني، نجم ليفربول، والنرويجي إيرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، هما بديلا مبابي، حال فشل الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد سيبذل كل ما في وسعه لضم مبابي، في الصيف المقبل، لكنه سيتجه لماني وهالاند، حال فشل توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان.


#ريال مدريد
#كيليان مبابي
#ساديو ماني
#إيرلينغ هالاند

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