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كورونا ينذر بخسائر مالية ضخمة للأندية

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 14:25

كورونا ينذر بخسائر مالية ضخمة للأندية
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يخطط لإنقاذ الفرق من فخ الخسائر المالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعاني كل البطولات الكبرى للأندية في أوروبا، من الإيقاف بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا، مما تسبب في خسائر مالية ضخمة.

ووفقًا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، فإن خسائر الأندية هذا الموسم تنذر بتوقيع عواقب وخيمة عليها وفقًا لقانون اللعب المالي النظيف الذي يطبقه اليويفا.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس تجميد تطبيق القانون هذا العام، بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها الكرة العالمية.

وأوضحت أن الأمر تحت الدراسة من قبل لجان الاتحاد الأوروبي للتعامل مع خطة الطوارئ لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا على الكرة.

وقالت الصحيفة إن الأندية تضغط حتى يتجاهل الاتحاد الأوروبي، النظر لخسائر موسم 2019-2020، دون تجميد القانون بشكل عام.


#كورونا
#فيروس كورونا
#خسائر
#الاتحاد الأوروبي
#كرة قدم

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