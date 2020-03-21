أزمة مرتقبة بين راموس وريال مدريد!

أفادت تقارير صحفية، بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد أزمة بين كابتن ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، وفريقه.

وينتهي عقد راموس (34 عامًا) مع ريال مدريد في ختام الموسم المقبل، ورغم ذلك لم يفاتحه أحد من مسؤولي الريال في التجديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس يسعى لحسم مصيره خلال المرحلة الحالية، دون الانتظار حتى نهاية الموسم، بالإضافة لرغبته في التجديد لأكثر من عام، وهو الأمر الذي لا يفضله الفريق.

أما ريال مدريد فيرى أنه لا داعي للاستعجال على قرار التجديد، خاصة وأن راموس سيصل إلى عامه الـ35 في آذار/مارس المقبل، أي قبل نهاية عقده بشكل رسمي مع ريال مدريد، ومن الوارد جدًا أن يتراجع مستواه.

ورغم ذلك، فإن لغة الأرقام تدعم راموس، فهو ثاني أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الريال هذا الموسم، بعد البرازيلي كاسيميرو.

وشارك راموس في 34 مباراة من أصل 39 مباراة خاضها الريال في جميع المسابقات.

ومنذ أن بلغ الثلاثين، لم تتأثر أرقام سيرجيو راموس من حيث المشاركة، حيث لعب 42 مباراة الموسم الماضي، و42 مباراة في موسم 17-18، و44 مباراة في 16-17.