إصابة نجم يوفنتوس بفيروس كورونا

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر ديبالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مرحبًا بالجميع، أردت أن أبلغكم بأننا تلقينا نتائج اختبار فيروس كورونا، والتي أظهرت نتيجة إيجابية لي ولصديقتي أوريانا".

وأضاف "لحسن الحظ نحن في حالة ممتازة، شكرًا على رسائلكم وتحياتي للجميع".

وأصبح ديبالا ثالث لاعب من يوفنتوس يتعرض للإصابة بالفيروس بعد الثنائي دانيلي روجاني وبليز ماتويدي.

وتعاني إيطاليا بشدة من تفشي فيروس كورونا حيث تسجل يوميا مئات الوفيات جراء هذا الوباء.