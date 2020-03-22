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مانشستر يونايتد يحدد قيمة بوغبا

تاريخ النشر: 22/03/2020 - 19:39

مانشستر يونايتد يحدد قيمة بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حدد سعر نجمه الفرنسي، بول بوغبا، مقابل الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2021، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي، لكن من المرجح ألا يوافق النجم الفرنسي على قرار التمديد.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيشترط الحصول على 110 ملايين يورو من أجل الموافقة على رحيل بوغبا في الصيف.

وتنازل مانشستر يونايتد عن 40 مليون يورو بالنظر إلى طلبه الحصول على 150 مليون يورو الصيف الماضي نظير بيع بوغبا.

ويحظى بوغبا باهتمام ثلاثة أندية من عمالقة أوروبا وهي ريال مدريد، يوفنتوس، وباريس سان جيرمان.

وكان مينو رايولا، وكيل أعمال بوغبا، قد صرح خلال الساعات القليلة الماضية برغبته في توقيع صفقة كبرى لصالح ريال مدريد.

وقال "لدي آمال كبيرة بأن أستطيع في يوم من الأيام إحضار صفقة كبرى إلى ريال مدريد".

وأضاف: "سيكون مصدر فخر لي ولهذا اللاعب، لأن ريال مدريد نادٍعظيم".


#مانشستر يونايتد
#بول بوغبا

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