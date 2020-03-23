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إنتر ميلان يرفض عرض برشلونة للتعاقد مع لاوتارو

تاريخ النشر: 23/03/2020 - 16:55

إنتر ميلان يرفض عرض برشلونة للتعاقد مع لاوتارو
النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي رفض عرضا من برشلونة الإسباني، من أجل ضم نجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت، فإن رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، وضع لاوتارو على رأس قائمة أمنياته، حيث يرغب في تدعيم فريقه بضم مارتينيز.

وأضافت أن برشلونة كان يتطلع لإيجاد حل من أجل التعاقد مع لاوتارو برسوم أقل، موضحة أن البلوغرانا حاول إدخال أرتورو فيدال ونيلسون سيميدو كجزء من الصفقة بالإضافة لـ70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيراتزوري رفض العرض وطلب الحصول على قيمة المبلغ كاملاً، أي الحصول على 111 مليون يورو.

وختمت بأن برشلونة أعد عقدًا بقيمة 10 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد للاوتارو حال انضم للبارسا.


#إنتر ميلان
#برشلونة
#لاوتارو مارتينيز

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