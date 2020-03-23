ريال مدريد يحدد خليفة راموس!

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد الإسباني، استقرت على خليفة قائد الفريق، سيرجيو راموس، في السنوات المقبلة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي، والذي يبلغ من العمر 25 عاما فقط.

وأضافت الصحيفة "السلوفاكي هو لاعب رئيسي في مخططات أنطونيو كونتي المدير الفني للإنتر، وتكيف بشكل جيد مع طريقة اللعب، وهو قوي جدًا في الكرات الهوائية والتحديات الفردية، لكن لن يستمر في صفوف النيراتزوري لفترة أطول".

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد يريد ضم سكرينيار، وسيصل سعر الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو، للاعب الذي يرتبط بعقد مع النيراتزوري حتى صيف 2023.

وأفادت الصحيفة، بأنه لن يكون من السهل على ريال مدريد إبرام الصفقة، لكن الأمل كبير، ليكون ثنائيا قويا بجانب رافاييل فاران في السنوات المقبلة.