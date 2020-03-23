  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يحدد خليفة راموس!

تاريخ النشر: 23/03/2020 - 09:20

ريال مدريد يحدد خليفة راموس!
النجم الإسباني سيرجيو راموس (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد الإسباني، استقرت على خليفة قائد الفريق، سيرجيو راموس، في السنوات المقبلة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي، والذي يبلغ من العمر 25 عاما فقط.

وأضافت الصحيفة "السلوفاكي هو لاعب رئيسي في مخططات أنطونيو كونتي المدير الفني للإنتر، وتكيف بشكل جيد مع طريقة اللعب، وهو قوي جدًا في الكرات الهوائية والتحديات الفردية، لكن لن يستمر في صفوف النيراتزوري لفترة أطول".

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد يريد ضم سكرينيار، وسيصل سعر الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو، للاعب الذي يرتبط بعقد مع النيراتزوري حتى صيف 2023.

وأفادت الصحيفة، بأنه لن يكون من السهل على ريال مدريد إبرام الصفقة، لكن الأمل كبير، ليكون ثنائيا قويا بجانب رافاييل فاران في السنوات المقبلة.


#ريال مدريد
#سيرجيو راموس
#ميلان سكرينيار
#إنتر ميلان

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أومتيتي قد يفتح باب عودة نيمار إلى برشلونة
أومتيتي قد يفتح باب عودة نيمار إلى برشلونة

2020-03-23

هازارد في طريقه للتعافي من الإصابة
هازارد في طريقه للتعافي من الإصابة

2020-03-22

مانشستر يونايتد يحدد قيمة بوغبا
مانشستر يونايتد يحدد قيمة بوغبا

2020-03-22

الأكثر قراءة

غزة: تسجيل أول إصابتين بكورونا لعائدين من باكستان

غزة: تسجيل أول إصابتين بكورونا لعائدين من باكستان

2020-03-22
ما هي الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا في البلاد؟

ما هي الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا في البلاد؟

2020-03-22
الليكود: الإطاحة بإدلشتاين ستوقف الاتصالات حول حكومة وحدة

الليكود: الإطاحة بإدلشتاين ستوقف الاتصالات حول حكومة وحدة

2020-03-22
بسبب كورونا: نقص بالبيض والحليب وارتفاع أسعار الدجاج الطازج

بسبب كورونا: نقص بالبيض والحليب وارتفاع أسعار الدجاج الطازج

2020-03-22
أنظمة طوارئ جديدة بشأن كورونا وتقييد حركة المواطنين

أنظمة طوارئ جديدة بشأن كورونا وتقييد حركة المواطنين

2020-03-22