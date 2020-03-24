السيتي يرد على اهتمام سان جيرمان بضم محرز

أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى موقفه من اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع النجم الجزائري، رياض محرز.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن السيتي سيعارض فكرة بيع محرز، رغم أن الفريق الفرنسي مستعد لتلبية الشروط المالية حيال هذا الأمر.

وأضافت الصحيفة، أن مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، يضع محرز ضمن خططه الأساسية للموسم المقبل.

وأشارت أيضا إلى أن محرز منفتح على إمكانية تمديد بقائه، رغم أن عقده الحالي لن ينتهي قبل 3 أعوام، وهو يتقاضى حاليا 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لكن سيتي سينتظر عاما إضافيا قبل فتح باب التفاوض بهذا الشأن.

وذكر مصدر في مانشستر سيتي لـ"ذا صن": "هناك اهتمام، لكن لا توجد لدينا نوايا لأن ندع محرز يرحل، لقد أخبر بيب أنه سعيد جدا ويشعر أخيرا أنه وجد مكانا له في الفريق، رغم دخوله وخروجه المتكرر من التشكيلة الأساسية".

وأضاف: "نحن جميعا مرتاحون من الوضع ولن نناقش عقدا جديدا حتى العام المقبل على أقل تقدير".

ويقدر مانشستر سيتي قيمة محرز حاليا بـ80 مليون جنيه إسترليني، أي بزيادة 20 مليون جنيه إسترليني عن المبلغ الذي دفعه النادي لشراء اللاعب من ليستر سيتي قبل عامين.