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برشلونة يرفض اللعب بدون حضور الجماهير

تاريخ النشر: 24/03/2020 - 09:48

برشلونة يرفض اللعب بدون حضور الجماهير
(أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني يرفض اللاعب خلف الأبواب المغلقة، عندما تستأنف المنافسات من جديد، سواء في الليغا أو دوري الأبطال.

وتوقفت مسابقات كرة القدم في شتى أنحاء أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا، ولا يوجد موعد محدد لاستئناف النشاط.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة أرسل رغبته إلى المسؤولين عن الكرة الإسبانية، وكذلك الأوروبية، خلال الاجتماعات التي عقدت في نهاية الأسبوع الماضي.

على الصعيد الأوروبي، فإن موقف برشلونة مفهوم ومقبول في ذات الوقت بالنسبة لقيادات الاتحاد الأوروبي، أما في إسبانيا، فهناك إصرار على اللعب بأي طريقة ممكنة، من أجل جمع أموال البث التلفزيوني بعودة المسابقة من جديد.

ويرغب خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، في استكمال المسابقة من أجل الحصول على الأموال المتبقية والمتعلقة بالبث التلفزيوني، كما ترى معظم أندية الدوري الإسباني أن أموال البث هي المتحكمة في الجزء الأكبر من ميزانيتها.

أما في برشلونة، فإنهم يفضلون أن تظل كرة القدم مشهدًا مخصصًا للمشجعين، واللعب في الأجواء المعتادة بمدرجات ممتلئة.


#برشلونة
#كورونا
#فيروس كورونا

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