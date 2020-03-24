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بوفون يحسم موقفه من تجديد عقده!

تاريخ النشر: 24/03/2020 - 21:40

بوفون يحسم موقفه من تجديد عقده!
الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، جيانلويجي بوفون، حسم موقفه من تمديد عقده الحالي مع "السيدة العجوز".

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن بوفون قرر تمديد عقده مع السيدة العجوز الذي ينتهي هذا الموسم، حتى حزيران/يونيو 2021.

وكانت تقارير سابقة، أكدت أن يوفنتوس يرحب بتمديد عقد بوفون، وينتظر القرار النهائي من الحارس المخضرم.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بوفون ليس لديه أي نية لاعتزال كرة القدم في الوقت الحالي، ويرى أن له دورًا محوريًا مع يوفنتوس داخل وخارج الملعب.

يذكر أن بوفون شارك في 11 مباراة مع يوفنتوس في مختلف البطولات هذا الموسم، وتلقى 9 أهداف، بينما خرج 3 مرات بشباك نظيفة.


#جيانلويجي بوفون
#يوفنتوس

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