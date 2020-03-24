تشيلسي يعلن تعافي أودوي من كورونا

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي، أعلن بشكل رسمي عن حالة لاعبه، كالوم هودسون أودوي، الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني "يُسعدنا أن نبلغكم أن أودوي يشعر الآن بحالة جيدة، وعاد إلى حياته المعتادة بعد فترة العزل الذاتي المطلوبة، عقب التأكد من إيجابية إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف "بالإضافة إلى الشعور بالرضا، فإن الجناح الشاب يعمل بجد خلال التدريبات في منزله، للحفاظ على لياقته، كما هو الحال مع بقية اللاعبين".

وكان تشيلسي قد أعلن يوم 13 آذار/مارس الجاري، أن أودوي خضع للاختبار، وظهرت النتيجة إيجابية، وتم إغلاق مبنى الفريق الأول وتعقيمه بالكامل.