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نيمار إلى برشلونة: سان جيرمان يدرس خيارات الصفقة

تاريخ النشر: 24/03/2020 - 21:49

نيمار إلى برشلونة: سان جيرمان يدرس خيارات الصفقة
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يدرس خيارات صفقة انتقال نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، إلى برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة باريس تدرس حاليًا كل الأسماء المتاحة في برشلونة لإقحامها في صفقة عودة نيمار إلى "كامب نو".

ورغم أن نيمار يستطيع الرحيل عن باريس في الصيف المقبل، دون موافقة باريس، معتمدًا على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولكن برشلونة لا يقدر على دفع قيمة التعويض لسان جيرمان (180 مليون يورو).

وأشارت إلى أن الحل الأفضل للبارسا هو إقحام لاعب أو أكثر في الصفقة، لتقليل المقابل المادي لعودة نيمار.

وأوضحت أن إدارة باريس تفاضل حاليًا بين أسماء، مثل "أندريه تير شتيغن، نيلسون سيميدو، صامويل أومتيتي، كليمنت لينغليت، فيليب كوتينيو، إيفان راكيتيتش، عثمان ديمبلي وأنطوان غريزمان".

وشددت "موندو ديبورتيفو" على أن إقحام لاعب مثل غريزمان في الصفقة سيكون صعبًا، لأن رغبة النجم الفرنسي وبرشلونة، هي عدم الانفصال في الصيف المقبل.


#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان
#برشلونة

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