هالاند.. هدف ريال مدريد الأول في الصيف

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، يتصدر قائمة اهتمامات فريق ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يبحث عن مهاجم جديد لخلافة كريم بنزيمة، في ظل عدم تقديم الصربي لوكا يوفيتش للمستويات المنتظرة منه.

وأشارت إلى أن أفضل شيء بالنسبة ليوفيتش في الصيف المقبل، هو خروجه على سبيل الإعارة، أملًا في تقديم المستويات التي كان يقدمها مع فرانكفورت.

وتبلغ قيمة هالاند (19 عامًا) ما يقرب من 75 مليون يورو، ولكن في ظل التوقف الحالي لنشاط كرة القدم، والأزمات المالية التي ضربت الأندية بسبب أزمة كورونا، من المتوقع أن تنخفض قيمته عن هذا الرقم.

ويأتي التفكير في هالاند نظرًا لموهبته المتفجرة بقميص سالزبورغ ومن بعده دورتموند، وتألقه بشكل ملحوظ في دوري الأبطال، إلى جانب صغر سنه، وقدرته على قيادة هجوم الريال لسنوات طويلة.

وبالنسبة لماريانو دياز، فعلى الرغم من هدفه القاتل في شباك برشلونة، لكنه ما زال مرشحًا بقوة للرحيل في الصيف، رغم تمسكه بالاستمرار.

أما فيما يخص كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، فإن هدف ريال مدريد هو ضمه في صيف 2021، أي قبل نهاية عقده بموسم واحد فقط، حتى يحصل عليه بقيمة قليلة.

وفيما يخص نيمار، فما زال يحظى بالإعجاب داخل ريال مدريد، لكنهم يرون أن سلوكه لا يناسب غرفة الملابس.