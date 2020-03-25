برشلونة يخطط لحل خماسي مقابل لاوتارو

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يفكر في حل خماسي للتعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكانت العديد من التقارير قد أكدت أن برشلونة لن يقدر على دفع 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، ولذلك يفكر في حل إدراج لاعبين في الصفقة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن إنتر ميلان طلب 150 مليون يورو من برشلونة، عندما استفسر الأخير عن إمكانية التفاوض حول سعر مارتينيز.

وأشارت إلى أن برشلونة يقيم حاليًا الأسماء التي تعجب إنتر ميلان، ويمكن إدراجها في الصفقة لتقليل الأموال.

وأوضحت أن الأمر يتعلق بالخماسي نيلسون سيميدو وآرثر ميلو وأرتورو فيدال وكارليس ألينيا وجان كلير توديبو.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن تطورات الصفقة كانت تسير بمعدل سريع قبل أزمة فيروس كورونا، لكن الإيقاع تباطأ حاليًا.