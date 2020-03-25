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زيدان صاحب الحسم في صفقة صيفية لريال مدريد

تاريخ النشر: 25/03/2020 - 08:58

زيدان صاحب الحسم في صفقة صيفية لريال مدريد
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن ريال مدريد الإسباني اقترب من إبرام صفقة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وفي انتظار موافقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد أنهى الاتفاق تقريبًا مع اللاعب دوني فان دي بيك لاعب خط وسط أياكس أمستردام وناديه، لكن الشخص الذي لديه الكلمة الأخيرة هو زيدان.

وكان فان دي بيك قريبًا جدًا من ارتداء قميص الميرنغي مرتين سابقًا، الأولى في الصيف الماضي لكن زيدان رفض، لعدم وجود مكان له في الفريق، والثانية في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث جدد "زيزو" رفضه.

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة "Voetbal International" الهولندية، أن ريال مدريد كان على استعداد لدفع 55 مليون يورو لإتمام الصفقة، لكن في هولندا مقتنعون بأن هذا الاتفاق قد لا يساوي شيئا الآن بعد أزمة فيروس كورونا، وسيكون هناك اتفاقا جديدا.

وأضافت الصحيفة "لن يدفع أي ناد الآن 50 مليون يورو من أجل فان دي بيك".


#ريال مدريد
#زين الدين زيدان
#دوني فان دي بيك
#أياكس أمستردام

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