كوتينيو يخطط لغدر برشلونة!

ذكرت تقارير صحفية، أن مصير النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونخ ما زال حائرا قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقضي كوتينيو الموسم الحالي معارًا للفريق البافاري من برشلونة، مع وجود بند يسمح للعملاق الألماني بضمه نهائيًا مقابل 120 مليون يورو.

وكشف موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني عن مفاجأة تتعلق برغبة كوتينيو في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، الغريم التقليدي للبارسا.

وأشارت الصحيفة إلى تلقي مسؤولي النادي الملكي اتصالًا من أحد المقربين من صاحب الـ27 سنة، للاستفسار عن مدى إمكانية انتقال اللاعب للميرينغي.

واستدلت أيضًا بتصريحات سابقة لكوتينيو عام 2008 مع صحيفة "ماركا"، قال فيها "ريال مدريد هو النادي الأفضل في العالم، إنه أحد أحلامي".

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تؤكد عدم عزم بايرن ميونخ على تفعيل بند خيار الشراء، وسط اهتمام من عدة أندية إنجليزية بضمه.