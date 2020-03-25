  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كوتينيو يخطط لغدر برشلونة!

تاريخ النشر: 25/03/2020 - 16:53

كوتينيو يخطط لغدر برشلونة!
النجم البرازيلي فيليب كوتينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن مصير النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونخ ما زال حائرا قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقضي كوتينيو الموسم الحالي معارًا للفريق البافاري من برشلونة، مع وجود بند يسمح للعملاق الألماني بضمه نهائيًا مقابل 120 مليون يورو.

وكشف موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني عن مفاجأة تتعلق برغبة كوتينيو في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد، الغريم التقليدي للبارسا.

وأشارت الصحيفة إلى تلقي مسؤولي النادي الملكي اتصالًا من أحد المقربين من صاحب الـ27 سنة، للاستفسار عن مدى إمكانية انتقال اللاعب للميرينغي.

واستدلت أيضًا بتصريحات سابقة لكوتينيو عام 2008 مع صحيفة "ماركا"، قال فيها "ريال مدريد هو النادي الأفضل في العالم، إنه أحد أحلامي".

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تؤكد عدم عزم بايرن ميونخ على تفعيل بند خيار الشراء، وسط اهتمام من عدة أندية إنجليزية بضمه.


#فيليب كوتينيو
#بايرن ميونخ
#برشلونة
#ريال مدريد

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستقبل بوغبا يواجه منعطفا جديدا!
مستقبل بوغبا يواجه منعطفا جديدا!

2020-03-25

ميسي يساهم في مكافحة فيروس كورونا
ميسي يساهم في مكافحة فيروس كورونا

2020-03-25

زيدان صاحب الحسم في صفقة صيفية لريال مدريد
زيدان صاحب الحسم في صفقة صيفية لريال مدريد

2020-03-25

الأكثر قراءة

حالة وفاة بـفيروس

حالة وفاة بـفيروس "هنتا" بالصين تثير المخاوف بانتشار وباء جديد

2020-03-24
كورونا في البلاد: ثلاث وفيات و1930 مصابا

كورونا في البلاد: ثلاث وفيات و1930 مصابا

2020-03-24
عريضة وقعها 300 طبيب: نتنياهو يستغل أزمة كورونا

عريضة وقعها 300 طبيب: نتنياهو يستغل أزمة كورونا

2020-03-24
كورونا: ما عدد الإصابات في البلدات العربية؟

كورونا: ما عدد الإصابات في البلدات العربية؟

2020-03-24
الاحتلال يلقي بعمال فلسطينيين عند حاجزي حزما وجبارة للاشتباه بإصابتهم بكورونا

الاحتلال يلقي بعمال فلسطينيين عند حاجزي حزما وجبارة للاشتباه بإصابتهم بكورونا

2020-03-24