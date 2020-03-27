برشلونة يستعد لتوجيه صفعة للاعبيه!

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني يستعد لتوجيه صفعة قوية للاعبيه، في ظل تعليق النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ورفض لاعبو برشلونة اقتراح إدارة النادي بتخفيض رواتبهم بنسبة 70% خلال فترة التوقف، ورحبوا بخفض 30% فقط من الراتب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن إدارة برشلونة رفضت اقتراح اللاعبين، وبدأت بالفعل في وضع التفاصيل النهائية لتخفيض رواتب اللاعبين والمدربين بنسبة 70%.

ويتطلع النادي إلى فرض إجراء قانوني، يسمى في إسبانيا بـ"ERTE"، والذي يحمي المؤسسات من دفع رواتب موظفيه كاملة عندما يكونوا غير قادرين على تلبية متطلبات وظيفتهم.

وسيفعل برشلونة هذا الإجراء بأثر رجعي، بداية من تاريخ التوقف، وحتى وقت استئناف النشاط.

ورغم ذلك، لا تزال هناك جوانب أخرى تحتاج إلى فرز، لأن هذه اللائحة تشير فقط إلى الراتب الأساسي وليس العلاوات أو المتغيرات.

وتفضل إدارة برشلونة التوصل لاتفاق مع اللاعبين أنفسهم بدلًا من اللجوء للحكومة الإسبانية، ولا تزال المحادثات مع اللاعبين جارية، ولكن هذا يعني أنه سيكون هناك تخفيضات في الرواتب بغض النظر عن الطريقة.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات صعبة بشكل خاص مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وكرة السلة.