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يوفنتوس يستهدف ضم هدف ريال مدريد

تاريخ النشر: 27/03/2020 - 09:41

يوفنتوس يستهدف ضم هدف ريال مدريد
اللاعب الهولندي دوني فان دي بيك (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع أحد أهداف ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويدور الحديث عن نجم أياكس أمستردام، الهولندي دوني فان دي بيك، الذي كان مرتبطا بالانتقال إلى النادي الملكي، الصيف الماضي، لكن المفاوضات توقفت فجأة، على أمل الحصول عليه برقم أقل، قبل انطلاقة الموسم القادم.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس، معجب بمستوي دي بيك، ويستهدف الحصول على خدماته إذا فشل انتقاله إلى الميرينغي.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد اتفق مع أياكس بالفعل، على ضم نجم الطواحين الصيف المقبل، مقابل 55 مليون يورو.

لكن يبدو أن هذا الاتفاق لن يتم، بسبب أزمة فيروس كورونا، وما سببته من خسائر كبيرة للأندية بعد توقف النشاط.

وشارك دي بيك في 37 مباراة بقميص أياكس، هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث سجل 10 أهداف وصنع 11.


#يوفنتوس
#ريال مدريد
#دوني فان دي بيك
#أياكس أمستردام

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