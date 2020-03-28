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بسبب كورونا: محمد صلاح مهدد بخسارة كبيرة!

تاريخ النشر: 28/03/2020 - 20:32

بسبب كورونا: محمد صلاح مهدد بخسارة كبيرة!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتعرضون لاقتطاع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من أجورهم مجتمعين، من أجل المساهمة في إبقاء أندية الدوريات الإنجليزية الأدنى على قيد الحياة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي اتفاق، مع أندية البريمييرليغ وكبار التشامبيونشيب، لدعم الفرق الصغرى.

ويبدو أنه لن يتم المساس بأجور الشهر الجاري، في ظل حذر بعض الأندية من اتخاذ إجراءات درامية، في المرحلة الحالية، لكن يبدو أنه من الضروري القيام ببعض التضحيات.

ولذا، من المنتظر اقتطاع 20% من أجور كل اللاعبين، في الشهور الثلاثة المقبلة، نظرًا لاستبعاد استئناف النشاط الرياضي في إنجلترا قبل تموز/يوليو، وهو الأمر الذي يجري بحثه الآن.

ويصل مجموع أجور لاعبي البريمييرليغ لـ2 مليار إسترليني، في الموسم الواحد، وبالتالي سيتم حصد نحو 105 ملايين جنيه إسترليني، في حال تخفيض الأجور.

وحينها سيفقد نجوم، مثل محمد صلاح وكيفين دي بروين وبول بوغبا ومسعود أوزيل وهاري كين، ما يقارب الـ750 ألف إسترليني من أجورهم في هذه الفترة.


#الدوري الإنجليزي
#محمد صلاح
#كورونا
#فيروس كورونا

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