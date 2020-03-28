3 سيناريوهات لاستكمال الموسم بالليغا

ذكرت تقارير صحفية، أن رابطة الليغا طرحت عدة سيناريوهات من أجل استكمال الموسم الحالي بالدوري، بعد تعليقه نظرًا لانتشار فيروس كورونا في أوروبا.

وتعمل الرابطة، واتحاد كرة القدم الإسباني خلال هذا المرحلة، على الوصول للسيناريو الأنسب الذي يخفف من حدة الأضرار التي خلفها الفيروس التاجي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفكرة الأساسية هي العودة للعب في أقرب وقت ممكن، مع إبلاغ الأندية بأن تكون جاهزة لاستئناف الموسم في أي وقت.

لذلك تم وضع 3 سيناريوهات لاستئناف الليغا، كالتالي:

العودة للعب في أيار/مايو

هذا التوقيت هو الأكثر تأييدًا بين المسؤولين عن كرة القدم في إسبانيا، ويتضمن العودة للعب في منتصف أيار/مايو، حتى 30 حزيران/يونيو أو 15 تموز/يوليو.

وهذا يعني أن الفرق ستضطر إلى لعب مبارياتها كل 3 أيام، وستقام هذه المباريات سواء بحضور جماهير أو لا.

وإذا كان هناك حاجة لإكمال الموسم خلف الأبواب المغلقة، فسيكون كذلك.

اللعب في وقت لاحق خلال الصيف

بعد تأجيل يورو 2020 وكوبا أميركا، لم يعد هناك ضغطًا على المسؤولين في الدوريات الأوروبية المختلفة لإنهاء الموسم بنهاية شهر حزيران/يونيو، وهذا الأمر يعني أن الدوريات يمكن أن تنتهي في آب/أغسطس أو أيلول/سبتمبر.

العودة في أيلول/سبتمبر

هذا هو الخيار الأكثر صعوبة ورفضًا، ولكن مع مرور الأيام، يبدو أنه الأكثر واقعية، وهذا يعني أنه سيتم تمزيق جدول موسم 2020-2021 وإعادة وضعه بمواعيد أخرى.