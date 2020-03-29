ما موقف مانشستر سيتي من استئناف البريمييرليغ؟

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن عن موقفه بالنسبة لإمكانية استئناف الدوري هذا الموسم.

وذكر مسؤول كبير في مجلس إدارة السيتي، خلال تصريحات لصحيفة "ميرور": "أي اقتراح بشأن إننا نريد إلغاء الموسم الحالي مثير للسخرية".

وأضاف "لكن صحة لاعبينا وموظفينا ومشجعينا وأسرهم يجب أن تكون لها الأولوية دائمًا، وهذا يعني أننا لن نعود لخوض المباريات، حتى يتضح أن تهديد فيروس كورونا انتهى تمامًا".

وأكدت الصحيفة أن هناك صدمة في إدارة مانشستر سيتي، بشأن طرح اسم النادي كأحد الراغبين في إلغاء الموسم الحالي.

وذكرت أن موقف السيتي سيجعله يعارض أي محاولة من قبل رابطة البريمييرليغ أو الاتحاد الإنجليزي بشأن استئناف المباريات خلف أبواب مغلقة.

وشددت على أن أغلب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز توافق على موقف مانشستر سيتي بشأن عودة المباريات.