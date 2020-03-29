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هالاند يحدد وجهته القادمة

تاريخ النشر: 29/03/2020 - 20:04

هالاند يحدد وجهته القادمة
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، حسم مستقبله بعد اهتمام أكثر من فريق بالحصول على خدماته للموسم القادم.

وانضم اللاعب النرويجي إلى أسود الفيستيفال في كانون الثاني/يناير الماضي، لكنه سرعان ما جذب الأنظار إليه بعد بدايته الاستثنائية، إذ سجل 9 أهداف خلال 8 مباريات فقط بالبوندسليغا.

وبحسب صحيفة "ABC" الإسبانية، فإن هالاند يحدد وجهته المقبلة، إذ يرغب في الانتقال لريال مدريد، لكن بعد بضعة سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى رغبة هالاند في اتخاذ هذه الخطوة في وقت لاحق، لضمان اللعب بشكل منتظم، وهو ما لا يخفى على مسؤولي دورتموند، الذين يعلمون خطة اللاعب المستقبلية.

وكان مينو رايولا، وكيل هالاند، قد لمح في وقت سابق لرغبته في منح النادي الملكي صفقة مميزة في المستقبل القريب، رغم تأكيده على حتمية استمرار المهاجم النرويجي لفترة أطول مع دورتموند.

ويملك هالاند الخصائص الفنية التي يحتاجها الفريق الملكي، في ظل معاناته على المستوى الهجومي في آخر موسمين، ما يجعل صاحب الـ19 عامًا الخيار الأمثل له.


#إيرلينغ هالاند
#بوروسيا دورتموند
#ريال مدريد

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